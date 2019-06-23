«كيب بيرون» و«دفو» يهديان محمد بن عبيد الثنائية المثيرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أحرز الجواد «كيب بيرون» الفوز الثاني لخيول الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم.

وفاز «كيب بيرون» بقيادة أندريه اتزيني، وإشراف روجر فاريان بسباق ويكنغهام ستيكس (هيرتج هانديكاب) لمسافة 6 فيرلونغ، ليضيف فوزاً جديداً لأبناء الفحل «شمردل» في المهرجان.

الفوز هو الثاني على التوالي للجواد البالغ من العمر خمس سنوات، والذي تضم مسيرته 14 مشاركة، خرج فيها فائزاً في أربع مناسبات، وتمكن من تحقيق فوزه في زمن بلغ 1.11.72 دقيقة بفارق طول ونصف طول عن «تيز مارفيلوس» (كيربي/كوكس)، وحل «دانزينو» (ديتوري/مايكل أبلبي) في المركز الثالث.

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كما نجح الجواد «دفو» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم في خطف لقب سباق هاردويك ستيكس (ج2) في اليوم الختامي لمهرجان رويال آسكوت بقيادة الفارس أندريه اتزيني، وإشراف روجر فاريان، فيما لم يقدم جواد جودلفين المرشح «مسار» (دويل/أبلبي) المتوقع ليحل في المركز الخامس.

وتمكن ابن الفحل «دلاخاني» من تحقيق الفوز بأداء رفيع وهو المنطلق من البوابة رقم 7 ليكسب الصراع بانطلاقته القوية في آخر الأمتار؛ ليكسب بفارق نصف الطول عن صاحب المركز الثاني «ناغانو غولد» (سوميون/لوكا) وجاء «ميراج دانسر» (دوبس/ستاوت) في المركز الثالث. وحقق الفائز زمناً بلغ 2:31:09 دقيقة.

وأظهر «دفو» ابن بطل الداربي والآرك الفرنسي تطوراً واضحاً هذا الموسم؛ بفوزه الثاني على التوالي بأحد أهم السباقات في رويال آسكوت، وعن ذلك قال الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم في حوار مع العاديات، إن إخصاء الجواد أثمر نتائج إيجابية بعد أن توقف مستواه عند مستوى جروب2، وهو نفس الأمر الذي انطبق على «زعبيل برينس»، وأضاف إن الكنغ جورج وجهة منطقية للجواد، مشيراً إلى أنه تلقى دعوة للمنافسة في اليابان؛ بفضل فوزه في كورونيشن كب (ج1) في ابسوم.