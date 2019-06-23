الفجيرة تشيع عيد فيروز بطل التايكواندو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شيع الوسط الرياضي بالفجيرة، ظهر أمس، الكابتن عيد فيروز المسماري «48 عاماً» اللاعب السابق لمنتخب الإمارات للتايكواندو والحكم الدولي، الذي وافته المنية صباح أمس، بمستشفى الفجيرة إثر نوبة قلبية لم تمهله كثيراً، وحضر التشييع الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، رئيس نادي الفجيرة، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام والقوة البدنية، وعبر جموع الرياضيين عن بالغ حزنهم على رحيل عيد فيروز المفاجئ.

الراحل من مؤسسي لعبة التايكواندو بالفجيرة والمنطقة الشرقية، وارتبط اسمه بكثير من الإنجازات على المستوى المحلي والعالمي، بدأ كلاعب هاوي قبل اعتماد رياضة التايكواندو لعبة رسمية، وحاز عدداً من الأحزمة المتنوعة عبر تمثيله المنتخب الوطني في العديد من المحافل، قبل انتقاله لسلك التحكيم ونيله الشارة الدولية عام 2012، وكانت بطولة الفجيرة للتايكواندو أولى محطاته الدولية في مجال التحكيم، وحاز مؤخراً جائزة أفضل حكم في مونديال الشباب في كندا العام المنصرم.

كما تولى منصب المدير التنفيذي لنادي الفجيرة للفنون القتالية قبل تعيينه رئيساً للجنة التحكيم في اتحاد الإمارات للتايكواندو،تغمده الله بواسع رحمته وألهم آله وذويه الصبر والسلوان «إنا لله وإنا اليه راجعون».