«بلو بوينت» يحقق 5 انتصارات في رويال آسكوت

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انضم «بلو بوينت» إلى نخبة نجوم السرعة عقب فوزه بسباقي ج1 كينجز ستيكس للمرة الثانية وسباق ج1 دايموند جوبيلي ستيكس، إثر عرضين باهرين في السباقين الممتدين لمسافتي 1000 متر و1200 متر على الترتيب في أحد أكبر سباقات مهرجان الرويال آسكوت.

وبذلك يكون بلو بوينت، قد سجل 5 انتصارات من 6 مشاركات في مضمار آسكوت العريق، وهو رقم كبير بلا شك، ولا يزال يحمل الزمن القياسي لمسافة 1200 متر في آسكوت، عقب فوزه المثير بسباق ج3 بافيليان ستيكس في شهر مايو 2017.

وأظهر هذا الجواد البالغ خمس سنوات وابن الفحل «شمردل»، سرعته المبكرة المعتادة في كلا السباقين ليثبت جدارته ويبرهن على قوته عطفاً على ما قدمه من مستوى أبهر الجميع على أرض مضمار آسكوت البريطاني العريق.

والفوز يعد الرابع في مستوى الفئة الأولى لنجم السرعة الذي استهل السنة بثلاثة انتصارات بمضمار ميدان العالمي في دولة الإمارات، أبرزها وآخرها فوزه المثير بسباق ج1 القوز سبرنت على مسافة 1200 متر بالسباق ضمن بطولات أمسية كأس دبي العالمي في 30 مارس الماضي واللافت أن الفارس وليام بيوك الذي قاد بلو بوينت للفوز بسباق كينجز ستيكس قبل 12 شهراً، يقضي فترة نقاهة حالياً عقب سقوطه من أحد الخيول وحل محله الفارس جيمس دويل في السرج اليوم.

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وخلال فصل الشتاء، حقق بلو بوينت، تطوراً كبيراً في مستواه ويؤكد المراقبون، أن الحصان نضج بها ذهنياً وبدنياً، حتى أن الفارس وليام بيوك الذي حقق معه الفوز في بداية هذا العام قال إننا نتعامل الآن مع حصان مختلف تماماً، ويمكننا أن نرى ذلك من خلال أدائه للتمارين.

وبالنسبة للأرضية التي يفضلها بلو بوينت، ففي الظروف المثالية، كلما كانت الأرضية رصينة كلما كانت أفضل لبلو بوينت، لكن سبق له الفوز على أرضية ضاربة نحو اللين ودائماً أيضاً ينتظر منه أن يؤدي بشكل جيد على حالة الأرضية الرطبة.

دويل: «بيناتوبو» جواد خالٍ من التعقيدات

قال الفارس جيمس دويل تعليقاً على الفوز الرائع الذي سطره «بيناتوبو»: تحسن أداء بناتوبو بمرور الزمن، ومن الواضح أن مستوى الأداء في أبسوم تراجع بنتائج صاحبي المركز الثالث والرابع، ولذلك كنا قلقين بعض الشيء من هذا الجانب، ولكنه جواد رائع للغاية.

وأضاف: انتقل خلال السباق وكأنه الأفضل في السباق بكل وضوح، وبمجرد حصوله على مساحة للتقدم، أسرع بشكل جيد للغاية، إنه جواد خال من التعقيدات، وليس بطيئاً على الإطلاق على الرغم من أن المنافسة على مسافة الميل ستكون في حدود قدراته، وفي الوقت الحاضر يبدي جاهزية عالية. وتابع: في الإسطبل يبدو كسولاً، ويغدو ويروح فقط، ولا يسترعي انتباهك من بين الخيول المشاركة في التمرين ولكنه انتقل خلال السباق بشكل رائع وكل الأمر كان يتعلق بالحيلولة دون انكشاف الغطاء أمامه في المرحلة المبكرة من السباق.