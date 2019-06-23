اجتماع مثمر لإدارة «أكاديمية المطية»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت إدارة «أكاديمية المطية» اجتماعاً؛ لبحث ترتيبات المرحلة المقبلة التي يستعد فيها فريق الأكاديمية الأول للمشاركة في بطولة دوري الدرجة الثانية التي أطلقها اتحاد الإمارات لكرة القدم مؤخراً، إضافة إلى مناقشة سير العمل في فرق السنة للأكاديمية، واكتشاف مواهب جديدة في جميع مناطق الدولة، وضمها لفرق الأكاديمية كما ناقش الاجتماع ضم ألعاب أخرى للأكاديمية؛ بعد أن تلقت الإدارة العديد من الاتصالات من اتحادات في الدولة؛ لضم ألعاب أخرى.

حضر الاجتماع جمعة عتيق رئيس مجلس الإدارة، ومنيرة يوسف مدير الشؤون المالية، وعبد الرحيم الصادق نائب رئيس مجلس الإدارة، والمستشار الفني، مساعد جرين مدير الشؤون القانونية، ومدثر محمد عثمان مدير التسويق والاستثمار، وأمين الزبير مدير العلاقات العامة، وسليمان كاشف مدرب، ووائل سليم عبدالحفيظ مدرب الحراس.

وأكد جمعة عتيق أن الأكاديمية تمضي بخطى ثابتة في تحقيق أهدافها، مبيناً أنهم يطمحون أن تشكل الأكاديمية إضافة في مجال كرة القدم والألعاب الأخرى في الدولة، وأن تساهم في اكتشاف مواهب جديدة ترفد المنتخبات الوطنية للدولة، وأوضح: إن العمل يسير بصورة جيدة، وأن عدد اللاعبين في تزايد مستمر بعد الإقبال الكبير الذي تشهده التدريبات من اللاعبين المسجلين، وكذلك من اللاعبين الذين يرغبون في الانضمام إلى فرق الأكاديمية.