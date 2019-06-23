الصحف العالمية: «بلو بوينت» فريد من نوعه

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - احتفت الصحف والمواقع البريطانية والعالمية، بالإنجاز الذي حققه فريق «جودلفين» خلال فعاليات مهرجان رويال آسكوت للخيول بإنجلترا؛ حيث أبرزت فوز خيول الإمارات بعدد من السباقات، وسلطت الضوء على فوز الجواد بلو بوينت، وبذلك يكون هذا الخيل قد حقق انتصاراً تاريخياً فريداً من نوعه بتحقيق ثنائية في نسخة واحدة من الحدث الرياضي الكبير. وقالت صحيفة «ذا صن» البريطانية إن هذا الإنجاز الذي حققته خيول الإمارات وفريق جودلفين يعتبر فريداً من نوعه، خاصة الجواد بلو بوينت الذي سجل إنجازاً تاريخياً، مشيرة إلى أن مشاركة دولة الإمارات في هذا المهرجان بشكل سنوي يضفي طابعاً مثيراً للسباق.

ومن جانبها قال موقع هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» في تقرير مطول، إن الفوز الذي حققه الجواد بلو بوينت فريد من نوعه، مشيراً إلى أن حضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومالك فريق جودلفين، مثّل دفعة قوية للفريق لتحقيق هذا الإنجاز.

وأورد موقع «آيرش فيلد»، صوراً للمهرجان وأبرز الأحداث التي شهدها؛ حيث أكد أن الجواد بلو بوينت خطف الأنظار من جميع الخيول العالمية المشاركة في السباق الذي امتد لخمسة أيام، وسيكون أيقونة «رويال آسكوت» لسنوات عدة، فيما قال موقع «ريس نت» المتخصص في سباقات الخيول العالمية، إن فريق جودولفين أضاف إنجازاً جديداً إلى سجله الحافل بالفوز والأرقام القياسية.