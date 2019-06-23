عروض من خورفكان والفجيرة لرباعي الظفرة

تلقى نادي الظفرة عروضاً للتعاقد مع الرباعي حسن عبد الرحمن، وإبراهيم العلوي، وداوود النقبي، وعلي النقبي، من أندية حتا وخورفكان والفجيرة خلال الفترة الأخيرة بحسب مصدر من النادي.

وكان نادي الظفرة أعلن أنه أعطى اللاعبين الأربعة الضوء الأخضر للانتقال إلى أندية أخرى وفق رؤية الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الصربي فوك رازوفيتش.

وأكد المصدر أن اللجنة الفنية بالنادي والجهاز الفني يدرسان ملفات عدد من اللاعبين؛ من أجل التعاقد مع الأجنبي الرابع الذي يحل مكان الأوروجياني نيكولاس ميلسي الذي انضم للوحدة على سبيل الإعارة لموسم واحد.

وتم تعديل مكان إقامة المعسكر الإعدادي الخارجي للموسم الجديد؛ حيث تقرر أن يقام في النمسا وألمانيا، وسيكون التجمع الداخلي يوم 10 يوليو/‏‏تموز المقبل على أن تغادر البعثة إلى المعسكر الخارجي يوم 19 من الشهر ذاته.