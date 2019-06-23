شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع رواد ورائدات كشافة الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ناقش مجلس إدارة لجنة رواد ورائدات كشافة الإمارات، عدة موضوعات وتقارير تخص مسيرة العمل والخطط والبرامج المستقبلية وكذلك المشاركات الخارجية والمحلية، وذلك في الاجتماع الاعتيادي للمجلس بمقر مفوضية كشافة دبي، برئاسة الدكتور عبدالله المشرخ رئيس مجلس إدارة لجنة رواد ورائدات كشافة الإمارات. وقال الدكتور أحمد ثاني الدوسري الأمين العام بأن رواد ورائدات الإمارات أثبتوا حضورهم القوي في عدة مشاركات سواء داخل الدولة أو خارجها، مثمناً جهودهم المتميزة في المؤتمر التاسع للاتحاد العربي، وشكر سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية على دعمها للرواد وتسهيل كافة الإجراءات ومهام مشاركة الوفد.

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