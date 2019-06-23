شكرا لقرائتكم خبر عن لهيطة: جنش لم يثر أي مشكلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبدى إيهاب لهيطة مدير المنتخب المصري، رضاه عن النتيجة التي حققها الفريق بالفوز على زيمبابوي.
وقال لهيطة: «المنتخب المصري طوى صفحة المباراة الافتتاحية ويركز حالياً على المواجهة القادمة».ونفى لهيطة وقوع أزمة بشأن حارس المرمى محمود جنش، مؤكداً أنه ليس هناك أزمات داخل المعسكر وأن محمود جنش متواجد مع المنتخب بشكل طبيعي وكل ما تردد مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.
وكانت أنباء قد ترددت حول أن جنش غادر معسكر المنتخب إثر علمه بأنه الحارس الثالث للفريق.
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