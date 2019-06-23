شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلي تهزم الإكوادور 2-1 وتلعب مع الأوروجواي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجل أليكسيس سانشيز هدفاً جميلاً منح تشيلي حاملة اللقب فوزها الثاني في بطولة كوبا أمريكا لكرة القدم على حساب الإكوادور 2-1، وبطاقة التأهل إلى ربع النهائي الجمعة في سالفادور. وافتتح خوسيه فوينساليدا التسجيل لتشيلي بتسديدة جميلة ارتدت من القائم الى الشباك (8)، قبل أن تعادل الإكوادور بركلة جزاء لإينر فالنسيا (26)، لكن سانشيز منح بلاده هدف الفوز بتسديدة نصف طائرة جميلة (51). وكان سانشيز الذي رفع رصيده إلى 43 هدفاً في 126 مباراة دولية، قد سجل خلال فوز تشيلي الأول على اليابان 4-صفر الاثنين في ساو باولو.

واستعاد سانشيز الكثير من مستواه السابق، ليعوض الاخفاق الكبير هذا الموسم مع فريقه مانشستر يونايتد، وهو الذي جعله منبوذاً بعد جلوسه طويلاً في العيادة الطبية ومقاعد الاحتياط.

وبدأ سانشيز تسع مباريات فقط أساسياً في الدوري الإنجليزي مع مانشستر يونايتد، علماً انه أنهى اللقاء أمام تشيلي مصاباً في كاحله.

ورفعت تشيلي رصيدها إلى 6 نقاط من مباراتين، ضامنة الصدارة أو الوصافة على أقل تقدير، وستحدد مباراتها الثالثة الأخيرة في الدور الأول مع الأوروجواي (4 نقاط) على ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو هوية متصدر المجموعة الثالثة.

ويلتقي متصدر هذه المجموعة مع ثالث المجموعة الأولى أو الثانية في ربع النهائي، وانضمت تشيلي إلى كولومبيا التي ضمنت تأهلها بست نقاط عن المجموعة الثانية.

في المقابل، أصبحت الإكوادور خارج الحسابات نظرياً بعد خسارة مباراتها الثانية، وهي بحاجة للفوز في مباراتها الأخيرة على اليابان مع انتظار نتائج باقي المجموعات آملة في الحلول بين أفضل منتخبين في المركز الثالث.

وأخطأت الإكوادور في إبعاد ضربة ركنية استفاد منها فوينساليدا بتسديدة من زاوية ضيقة على حافة المنطقة سكنت الزاوية البعيدة بعد 8 دقائق من بداية اللقاء.

وقدمت الإكوادور لعباً بدنياً على غرار مباراتها الأولى التي خسرتها مع الأوروجواي صفر-4 عندما أكملت المباراة بعشرة لاعبين، وحصل سيباستيان منديس على بطاقة صفراء مبكرة في الدقيقة الثالثة بعد خطأ عنيف على تشارلز أرانغويز.

وكانت تشيلي محظوظة بالدخول إلى غرف الملابس مع 11 لاعباً، بعد هفوات الحارس غابريال آرياس، أولاً اسقط منديس داخل المنطقة، ما سمح للإكوادور بالمعادلة من نقطة الجزاء (28)، ثم أفلت من الطرد بعد خروجه من منطقته محاولاً إيقاف السريع روماريو إيبارا قبل دقيقة على نهاية الشوط الأول.

بعد سقوط ايبارا، انتظر الحكم تقنية الفيديو «الفار» حيث اكتفى بتوجيه بطاقة صفراء للحارس، ورفع حكم المباراة باتريسيو لوستاو البطاقة الصفراء تسع مرات والحمراء مرة واحدة في مباراة خشنة.

وقال مدرب تشيلي الكولومبي رينالدو رويدا: «افتقدنا الذكاء للسيطرة على المباراة بعد الهدف الأول، كان رد فعل الإكوادور جيداً وعادلوا في لحظة افتقدنا فيها للياقة».

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وعن إصابة سانشيز قال مدربه «تم تقييمه بين الشوطين وسمح له الطبيب بالمتابعة... لحسن الحظ لم يكن الكاحل الذي تضرر مع مانشستر يونايتد».

واستعادت تشيلي التقدم مطلع الشوط الثاني بعد خطأ دفاعي من الإكوادور، فرفع ارانغويز عرضية دون مضايقة من الجهة اليمنى وصلت إلى سانشيز غير المراقب فلعبها في الزاوية البعيدة للحارس ألكسندر دومينغيس.

استحوذت الإكوادور دون نجاعة لتحصد تشيلي التي أكملت الدقائق الأخيرة بعشرة لاعبين فوزها الثاني وبطاقة ربع النهائي.

الفوز أو الخروج

تخوض الأرجنتين مباراة الفرصة الأخيرة عندما تواجه المنتخب القطري اليوم في ختام مباريات المجموعة الثانية.

ويرفع الفريقان شعار «لا بديل عن الفوز» لأنها النتيجة الوحيدة التي يمكنها منح الفائز منهما بطاقة التأهل للدور الثاني (دور الثمانية).

وتتباين طموحات الفريقين وكذلك حالتهما المعنوية قبل مباراة اليوم المقررة في بورتو أليجري علماً أن كليهما حصد نقطة واحدة من مباراتيه السابقتين في المجموعة. ورغم الفارق الهائل بين تاريخ الفريقين في البطولة التي أحرز المنتخب الأرجنتيني لقبها 14 مرة سابقة، يحظى العنابي القطري بوضع أفضل في المجموعة حيث يحتل المركز الثالث بفارق الأهداف فقط أمام نظيره الأرجنتيني.

ويتطلع راقصو التانجو إلى قلب الطاولة لصالحهم والعبور إلى الدور الثاني في محاولة للبحث عن أول لقب للفريق في البطولات الكبيرة منذ أكثر من ربع قرن.

وكان المنتخب الأرجنتيني بقيادة نجمه الشهير ليونيل ميسي خسر نهائي النسختين الماضيتين من كوبا أمريكا في 2015 و2016 أمام نفس الفريق وهو منتخب تشيلي بطريقة واحدة هي ركلات الترجيح.

كما خسر الفريق أمام نظيره الألماني في نهائي كأس العالم 2014 بالبرازيل لكنه سقط أمام نظيره الفرنسي في الدور الثاني (دور الستة عشر) بمونديال 2018 في روسيا لتصبح البطولة الحالية بمثابة طوق النجاة والفرصة الأخيرة أمام هذا الجيل من اللاعبين في صفوف التانجو بقيادة ميسي والمهاجمين سيرخيو أجويرو وآنخل دي ماريا.

وينتظر أن يعيد سكالوني مهاجمه سيرخيو أجويرو إلى التشكيلة الأساسية في المباراة على حساب لاوتورو مارتينيز.