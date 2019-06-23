نديدي أفضل لاعب في مباراة نيجيريا وبوروندي

ويلفريد نديدي لاعب منتخب نيجيريا قد نال جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام بوروندي، وقد شارك نديدي في تحقيق انتصار نيجيريا على بوروندي بهدف دون مقابل على ملعب الإسكندرية، بالمباراة الأولى ضمن منافسات المجموعة الثانية من كأس الأمم الإفريقية 2019.

ولعب نديدي المباراة كاملة، ونال اختيار اللجنة المنظمة لحصد جائزة رجل المباراة لتزيد اللاعب من حماسه للتويج مع منتخب بلاده بالبطولة الأفريقية، وعبر نديدي عن شعوره بالجائزة قائلا: “لقد قمنا بعمل جيد، وسزداد تحسن في المستقبل”.

وتابع: “كانت المباراة صعبة للغاية، وتركنا لهم السيطرة علي الكورة في نهاية المباراة، ولكن ما قدمنه كان جيدا في جميع الأحوال”، وستخوض نيجيريا المباراة القادمة أمام غينيا على استاد الإسكندرية يوم الأربعاء القادم.