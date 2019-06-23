مجموعة مصر.. أوغندا تحقق الفوز الأول في امم افريقيا منذ 41 عاما

منتخب أوغندا قد حقق فوزا عظيما على الكونغو الديمقراطية بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت اليوم بإستاد القاهرة، ضمن لقاءات المجموعة الأولي في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تحتضنها حالياً أم الدنيا “مصر” .

منتخب أوغندا قد سجل فوزه الأول في بطولة كأس الأمم الأفريقية منذ 41 عاما عندما فاز على نيجيريا 2-1 في الدور نصف النهائي لنسخة 1978 عندما كان صاحب المركز الثاني بهزيمته أمام غانا صفر-2 في النهائي.

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كما يعتبر هذا الفوز الثالث في تاريخ مشاركات منتخب الأوغندي ببطولة كأس الأمم الأفريقية بعدما حقق الفوز على المغرب 3 – صفر و في الكونغو برازافيل 3 – 1 بالدور الأول بنسخة 1978.

وسجل أهداف منتخب أوغندا، باتريك كادو، وإيمانويل أوكوي في الدقيقتين 14 و48 من زمن المباراة، وسيواجه منتخب أوغندا منتخب زيمبابوي في السابعة مساء الأربعاء القادم بإستاد القاهرة، خلال منافسات المباراة الثانية، بينما سيواجه منتخب مصر في الجولة الثالثة والأخيرة.