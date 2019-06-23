ذا صن : توتنهام يحدد شرطه الوحيد للموافقة على رحيل إريكسن لريال مدريد

قد استقر نادي توتنهام علي شرطه الوحيد للموافقة علي انتقال “كريستيان إريكسن” صانع ألعاب الفريق إلى صفوف نادي ريال مدريد الإسباني خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وذكرت صحيفة “ذا صن” البرطانية أن النادي الأنجليزي يريد الظفر بخدمات “ماركو أسينسيو” ضمن صفقة الدنماركي، لتدعيم صفوف الفريق في الموسم القادم.

وحدد ريال مدريد “إريكسن” ضمن أهتمامه في الميركاتو الصيفي الجاري، ليكون البديل الأنسب للمخضرم “لوكا مودريتش” في وسط الملعب، وربما تكون الصفقة التبادلية بين الفريقين مكسب، خاصة وأن “أسينسيو” لا يلعب بشكل دائم مع “زين الدين زيدان” في المباريات.

وتعاقد رئيس النادي الملكي حتى الآن مع 5 صفقات وهي “إدين هازارد”، “فيرلاند ميندي”، “رودريجو”، “إيدير ميليتاو”، و”لوكا يوفيتش”.