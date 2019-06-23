البرازيل تتأهل لدور الثمانية بخماسية أمام بيرو فى كوبا أمريكا.

أحرز المنتخب البرازيلي فوزا كبيرا على منتخب البيرو، بعدما تغلبوا عليهم بنتيجة 5 / 0 في المباراة التي جمعتهما بملعب “أرينا كورينثيانز” خلال منافسات الجولة الأخيرة بدور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا التي تحتضنها البرازيل خلال الفترة من 14 يونيو الجاري حتى 7 يوليو المقبل.

وافتتح نجم ريال مدريد كاسيميرو التهديف لصالح منتخب بلاده فى الدقيقة 12 من عمر اللقاء، وبعد سبع دقائق روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول الإنجليزي أضاف الهدف الثاني ، وفي الدقيقة 32 سجل اللاعب إيفرتون الهدف الثالث وقد انتهي الشوط الأول بثلاثية نظيفة .

انتهى الشوط الأول بتقدم البرازيل بثلاثية، حيث افتتح كاسيميرو نجم ريال مدريد التهديف لصالح السليساو في الدقيقة 12 من زمن المباراة، وبعدها بسبع دقائق أضاف روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول الإنجليزي، واختتم إيفرتون ثلاثية الشوط الأول في الدقيقة 32 من زمن المباراة.

وفى الشوط الثاني تابع الكرة دانى الفيس وسجل الهدف الرابع في الدقيقة 53، واختتمت الأهداف بواسطة نجم البلوز تشلسي اللاعب ويليان، وفى الوقت بدل الضائع من زمن المباراة أضاع جابرييل خيسوس ركلة جزاء.