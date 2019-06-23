تعرف علي أهم وأخر أخبار نادي اليوفينتوس

من الأوضح أن صفقة دي ليخت في طريقها للانتهاء حسب ما ورد بالعديد من التقارير، وسيكون دي ليخت لاعبًا ليوفنتوس بشكل رسمي قادمًا من أياكس، دي ليخت مطمع العديد من كبار الأندية الأوروبية ومهم باريس سان جيرمان وبرشلونة، بالإضافة إلي مانشستر يونايتد، ولكن يوفنتوس الأقرب والأنسب حاليا.

وانتشرت العديد من الصور لحساب اللاعب الهولندي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال متابعته كبار يوفنتوس مثل مويس كين وكريستيانو رونالدو وكيليني على حساب إنستجرام.

ووكيل أعمال اللاعب الهولندي هو مينو رايولا، نفس الشخص الذي يدير أعمال الإيطالي مهاجم البيانكونيري مويس كين، وقد ذكر نادي اليوفنتوس الوصول إلي الاتفاق رسمي بين إدارة النادي و لاعبه “رودريجو بنتانكور” لاعب وسط الفريق ومنتخب أوروجواي لتمديد عقده.

ونشر الموقع الرسمي للنادي الإيطالي أن اللاعب الأورجواني سيجدد عقده مع النادي لمدة 5 سنوات جديدة، تنتهي في يونيو من عام 2024.