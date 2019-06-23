أوناس لمصراوي: يشرفني تمثيل الجزائر في أمم إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أعرب آدم أوناس، لاعب نابولي الإيطالي، عن سعادته بتمثيل منتخب الجزائر في كأس الأمم الإفريقية 2019 بمصر، متمنيًا تحقيق نتيجة إيجابية أمام منتخب كينيا.
ويلعب المنتخب الجزائري أمام نظيره الكيني غدا الأحد في تمام الساعة العاشرة مساءً على ملعب الدفاع الجوي، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة.
وقال أوناس، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" مساء السبت: "لم ألعب بصفة مستمرة مع نابولي، ويشرفني تمثيل منتخب الجزائر في أمم إفريقيا".
وأضاف صاحب الـ22 عاما: "أتمنى تحقيق نتيجة جيدة في كينيا وأن أفيد المنتخب الوطني".
يذكر أن أوناس انتقل إلى نابولي قادما من بوردو الفرنسي في صيف 2017، وخاض خلال الموسم المنقضي (2018-19) 26 مباراة أغلبها كاحتياطي، وسجل أربعة أهداف.
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