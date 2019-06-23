حارس الجزائر لمصراوي: مجموعتنا قوية.. وسعداء بإقامة مبارياتنا في الدفاع الجوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علي البهجي:

قال حارس مرمى المنتخب الجزائري عز الدين دوخة، إن منتخب بلاده يتواجد في مجموعة قوية، مشددًا أن البطولة الأفريقية لا يوجد بها منتخب صغير أو كبير.

ويستعد المنتخب الجزائري من أجل ملاقاة نظيره الكيني، غدًا الأحد، ضمن مباريات المجموعة الثالثة من بطولة كأس أمم أفريقيا.

وأضاف حارس الجزائر في تصريحات خاصة لمصراوي :"المباراة الأولى مهمة بالنسبة لنا، نريد الفوز بالطبع من أجل استكمال مشوارنا بالبطولة".

وتابع :"نلعب في مجموعة قوية، ولا يوجد فريق كبير أو صغير".

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وعن استعدادات منتخب بلاده لكأس أمم أفريقيا، كشف :"لا نعاني من أي إصابات قبل لقاء الافتتاح، والتحضيرات قبل المباراة كانت جيدة".

وأكمل :"الأجواء في مصر جيدة ورائعة للغاية، ونشعر بالراحة لإقامة مبارياتنا على ملعب الدفاع الجوي".

وأنهى حارس منتخب الجزائر تصريحاته موجهًا رسالة للمنتخب المصري، قائلاً :"مبروك للمنتخب المصري بعد فوزه في المباراة الأولى".

جدير بالذكر أن المنتخب الجزائري يتواجد في المجموعة الثالثة والتي تضم كل من السنغال وتنزانيا وكينيا.