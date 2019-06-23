البرازيل تسحق بيرو وتصطحب فنزويلا إلى ربع نهائي كوبا أمريكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تأهل منتخبا البرازيل وفنزويلا إلى ربع نهائي كوبا أمريكا 2019 بعد الفوز على بيرو وبوليفيا في ختام منافسات المجموعة الأولى من المسابقة التي يستضيفها منتخب السليساو.

وحقق المنتخب البرازيلي فوزا عريضا على بيرو بخماسية نظيفة، حملت توقيع كل من كاسيميرو وروبرتو فيرمينو وإيفرتون وداني ألفيش وويليان بالدقائق 12 و19 و32 و53 و+90.

وفازت فنزويلا على بوليفيا بنتيجة (3-1)، حيث سجل الأهداف كل من داروين ماتشيس (هدفين) وجوسيف مارتينيز بالدقائق 2 و55 و86، وليونيل جوستينيانو لبوليفيا بالدقيقة 82.

وشق المنتخب البرازيلي طريقه إلى دور الثمانية رافعا رصيده إلى سبع نقاط في صدارة المجموعة بفارق نقطتين أمام المنتخب الفنزويلي صاحب المركز الثاني، الذي صعد هو الآخر للدور التالي.

وما زالت الفرصة سانحة أمام المنتخب البيروفي للتأهل إلى دور الثمانية كأحد أفضل فريقين من أصحاب المركز الثالث بعد تجمد رصيده عن 4 نقاط، لكنه يحتاج إلى الانتظار لحين انتهاء باقي مباريات الدور الأول في المجموعتين الأخريين خاصة مع فارق الأهداف السلبي له (-3).

ترتيب المجموعة الأولى:

1- البرازيل - 7 نقاط.

2- فنزويلا - 5 نقاط.

3- بيرو - 4 نقاط.

4- بوليفيا - بلا نقاط.

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بيرو 0-5 البرازيل

افتتح المنتخب البرازيلي باب التسجيل في الدقيقة الـ12 بعدما استغل كاسيميرو ضربة ركنية أرسلها كوتينيو ليودعها برأسه على مرتين في شباك بيرو، واستعان الحكم بتقنية الفيديو قبل التأكد من صحة الهدف.

وفي الدقيقة الـ19، استغل روبيرتو فيرمينو خطأ فادحا من حارس بيرو الذي فشل في إرسال الكرة، قبل أن ترتطم بالقائم الأيسر ويحصل عليها فيرمينو ليراوغ الحارس ويسكن الكرة داخل الشباك الخالية دون النظر للمرمى.

أحرز البرازيل الهدف الثالث في المباراة عن طريق إيفرتون، من تسديدة زاحفة رائعة أطلقها بقدمه اليمنى من خارج منطقة الجزاء، لتسكن الزاوية اليمنى لحارس بيرو.

وبعد مرور 10 دقائق من عمر الشوط الثاني، جاء الهدف الرابع للبرازيل عن طريق الظهير الأيمن داني ألفيش بعدما استلم تمريرة فيرمينو ليسددها بقوة من داخل منطقة الجزاء في شباك بيرو.

وفي الوقت بدلا من الضائع، أحرز البديل ويليان الهدف الخامس للسيليساو من تسديدة رائعة أطلقها من خارج منطقة الجزاء سكنت أقصى الزاوية اليسرى لمرمى حارس بيرو.

وقبل نهاية المباراة، احتسب حكم المباراة ضربة جزاء للبرازيل تسبب فيها جيسوس، الذي سددها بنفسه لكنه أهدرها بعدما تألق حارس بيرو في التصدي لها، قبل أن تنتهي المباراة بنتيجة (5-0).

بوليفيا 1-3 فنزويلا

تقدم المنتخب الفنزويلي بهدف مبكر أحرزه داروين ماتشيس بضربة رأسية أسكنها شباك بوليفيا، بعدما استغل عرضية متقنة أرسلها رونالد هيرنانديز من الجبهة اليمنى داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الثانية.

عاد نفس اللاعب داروين ماتشيس ليسجل الهدف الشخصي الثاني له ولفريقه في الدقيقة الـ55 من عمر اللقاء، قبل أن يتمكن ليونيل جوستينيانو من تقليص الفارق لبوليفيا في الدقيقة الـ82.

وفي الدقيقة الـ86، تفادى المنتخب الفنزويلي مفاجآت بوليفيا ونجح في تسجيل الهدف الثالث عن طريق جوسيف مارتينيز.