نيجيريا في الصدارة.. مدغشقر تحقق التعادل الأول بكأس الأمم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

انتهت مباراة منتخبي مدغشقر وغينيا بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "استاد الاسكندرية" ضمن منافسات الجولة الأولى عن المجموعة الثانية.

المنتخب النيجيري أصبح في صدارة الترتيب بعد فوزه على منتخب بوروندي بهدف دون رد، ليصبح الترتيب كالتالي: نيجيريا 3 نقاط - مدغشقر وغينيا نقطة - بوروندي بدون أي نقاط.

وأصبح هذا التعادل هو الأول في البطولة بعدما انتهت ثلاث مباريات سابقة بنتيجة الفوز.

واستطاع منتخب مدغشقر أن يحقق نتيجة التعادل الأول له في البطولة في مشاركته الأولى في كأس الأمم الأفريقية.

تفاصيل المباراة

الدقيقة 13 شهدت فرصة خطيرة من فرنساو كمانو الذي سدد كرة قوية على حدود منطقة الجزاء من جهة اليسار لكن تمر بجوار القائم بقليل.

Advertisements

وحرم القائم في الدقيقة 27 لاعب منتخب غينيا سوري كابا من تسجيل هدف التقدم بعد كرة رأسية رائعة تظل النتيجة سلبية.

وفي الدقيقة 35 استطاع سوري كابا أن يسجل هدف التقدم للمنتخب الغيني بعدما انفرد بالمرمى ليسجل هدف بلاده الأول وتصبح النتيجة (1-0).

وبعد مرور خمس دقائق من بداية الشوط الثاني استطاع علي سبال من تسجيل هدف التعادل لمنتخب مدغشقر من كرة رأسية رائعة لتصبح النتيجة (1-1).

وحاول مهاجم غينيا سوري كابا أن يعيد التقدم لمنتخب بلاده في الدقيقة 51 بعدما سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء لكن ترتطم الكرة في القائم وتخرج إلى ضربة مرمى.

ومع حلول الدقيقة 53 أحرز كارلوس أندريا الهدف الثاني لمنتخب مدغشقر بعدما انفرد بمرمى المنتخب الغيني لتصبح النتيجة (2-1) لصالح مدغشقر.

وفي الدقيقة 66 أحرز لاعب بوردو الفرنسي فرانسيس كامانو هدف التعادل للمنتخب الغيني من ضربة جزاء لتصبح النتيجة (2-2).