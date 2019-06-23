النرويج تطيح باستراليا وتتأهل لربع نهائي مونديال السيدات

تأهل منتخب النرويج علي نظيره الاسترالي إلى ربع نهائي كأس العالم للسيدات على حساب نظيره الاسترالي بركلات

الترجيح، في المواجهة التي جمعت بينهما مساء السبت ضمن مباريات دورال١٦ من البطولة.

وكان الوقت الأصلي للمباراة انتهي بالتعادل الإيجابي لهدف لكل منهما، قبل أن يحتكما لركلات الترجيح، التي رجحت كافة النرويج لنتيجة 4-1.