"شاهد.. تألق محمد فوزي يربك حسابات الإسماعيلي عقب عودة "عواد

قدم اللاعب محمد فوزي حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي مستوى رائع مع الفريق واثبت تألقه خلال الفترة الماضية ونجح في نيل ثقة الجهاز الفني وخاصة سعفان الصغير مدرب الحراس.

ويربك فوزي حسابات الإسماعيلي بسبب تألقه مع الفريق، مع انتهاء فترة إعارة محمد عواد من صفوف الوحدة السعودي وظهور الحارس الثالث محمد مجدي بشكل جيد في التدريبات.

وشارك فوزي هذا الموسم مع

الدراويش في 19 مباراة في بطولة الدوري الممتاز وحقق خلالهم 10 كلين شيت، بينما شارك في 7 مباريات في بطولة دوري ابطال افريقيا وحقق خلالهم اثنين كلين شيت.

واثبت اللاعب صاحب ال26 عام نفسة خلال تواجده مع الفريق الأول، وكان من ابرز لاعبي الفريق وعلى الرغم من تراجع اداء الاسماعيلي إلا ان

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محمد فوزي اثبت نفسة عن جداره، ونال إعجاب الدراويش الذي كان غاضباً بقوى من أداء الفريق باستثناء فوزي.

وشارك فوزي في 19 مباراة ببطولة الدوري المصري الممتاز الموسم الحالي وحقق الفوز في ثمانية منهم والخسارة في اربعة والتعادل في سبعة.

وكان فوزي من ناشئي النادي الأهلي ثم إنتقل إلى طلائع الجيش ثم انتقل إلى فريق غزل المحلة لمدة موسمين خلال تواجدة في الدوري الممتاز، ومن ثم اصبح لاعب حر ومضى عقد لمدة خمس مواسم مع الإسماعيلي بداية من موسم الإنتقالات الصيفية 2017.