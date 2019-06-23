إسبانيا تكتسح بولندا بخماسية بأمم أوروبا للشباب

اكتسح منتخب اسبانيا نظيره البولندي بخمسة اهداف دون رد، في المواجهة التي جمعت بينهما مساء السبت رد ضمن الجولة الثالثة منبطولة يورو الشباب ٢0١٩ المقام بإيطاليا.
سجل اهداف اللقاء بابلو فالورنس،ميكيل اويار ،فبيان رويز،داني سبيايوس برخال
مايورال في الدقائق ١٧،٣٥،٣٩،٧١ ٩٠.
وبهذه النتيجه يرتفع رصيد اسبانيا ألى النقطة السادسة يحتل بها المركز الاول في المجموعة الاولي بينما تجمد رصيد بولندا عند ست نقاط في المركز الثالث.
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