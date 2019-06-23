مجدى أبو فريخة: المجهود الجماعي سر تألق المنتخب في البطولة العربية لناشئي السلة

أعرب الدكتور مجدي أبوفريخة رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة عن سعادتة عقب فوز منتخب مصر لناشئي السلة في اربع مباريات متتالية في البطلولة العربية بنسختها ال18 التي تستضيفها مصر. ويتمنى أبو فريخة الفوز مساء غد الأحد علي المنتخب التونسي حتي يتأهل للدور المقبل. وأكد رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة أن هذا المستوى الذى ظهر علية المنتخب لم ياتى من فراغ بل بمجهود كل المسئولين فى الاتحاد، وأشار إلى انة يتمنى حضور وزير الشباب من اجل رفع الروح المعنوية لدى لاعبى مصر من أجل الفوز بالبطولة. ويشارك في البطولة ستة منتخابات عربية وهم مصر المستضيفة والجزائر والبحرين وتونس ولبنان والسعودية.

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