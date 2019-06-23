إيطاليا تمطر بلجيكا بثلاثية في أمم أوروبا للشباب

تغلب منتخب إيطاليا للشباب علي نظيره البلجيكي بثلاثة اهداف مقابل هدف فب المباراة التي أقيمت اليوم ضمن الجولة الثالثة من بطولة يورو الشباب ٢0١٩ المقامة بإيطاليا.

سجل اهداف اللقاء نيكولو باريلا بتريك كوترني فيدريكو تشيز للمنتخب الإيطالي في الدقائق

بهذه النتيجه يرتفع رصيد إيطاليا الي النقطة السادسة يحتل بها المركز الثاني في المجموعة الاولة بينما تتذيل بلجيكا ترتيب المجموعة.

الشباب ٢0١٩ المقامة بإيطاليا.سجل اهداف اللقاء نيكولو باريلا بتريك كوترني فيدريكو تشيز للمنتخب الإيطالي في الدقائق٤٤،٥٣،٨٩، بينما سجل هدف بلجيكا باري فيري شارين في الدقيقة ٧٩.بهذه النتيجه يرتفع رصيد إيطاليا الي النقطة السادسة يحتل بها المركز الثاني في المجموعة الاولة بينما تتذيل بلجيكا ترتيب المجموعة.

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