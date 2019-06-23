الاسماعيلي يستأنف تدريباته مع عودة ثلاثي الفريق

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي تدريباته مساء اليوم السبت، ضمن البرنامج التحضيري استعداداً لمباراة الزمالك وخوض الموسم الجديد.
واشتمل المران على مجموعة من الجمل الفنية والتكتيكية شملت كيفية ممارسة الضغط
كما تطرق المران لمجموعة من التدريبات البدنية من شأنها رفع معدلات اللياقة البدنية
شهد مران الدراويش عودة أسامة إبراهيم الظهير الأيمن بعد انقضاء اجازة زواجه، ومشاركة أحمد أيمن ومحمد صادق بالتدريبات عقب عودتهما من صفوف المنتخب الأوليمبى.
واختتم المران بتقسيمة على وسط الملعب ، وسط حالة من الإصرار والتركيز سعياً لنيل ثقة الجهاز الفنى.
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