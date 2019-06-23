تمكن منتخب البرازيل من التأهل إلي ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا، بعد أن اكتساح نظيره بيرو بخماسية نظيفه خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الأخيرة بالمجموعة الأولي للبطولة. مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الأخيرة بالمجموعة الأولي للبطولة. وسجل أهداف منتخب السيليساو كل من كاسيميرو وفيرمينيو وإيفرتون وداني ألفيش ووليان وفي الدقائق 12، 19 ، 32 ، 54. 90. بهذه النتيجة يتصدر البرازيل المجموعة الأولي برصيد 7 نقاط ليضم التأهل إلي ربع نهائي البطولة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البرازيل إلي ربع نهائي كوبا أمريكا بعد خماسية بيرو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.