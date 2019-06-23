فنزويلا تطيح ببوليفيا وترافق البرازيل لربع نهائي كوبا أمريكا

فاز منتخب فنزويلا علي نظيره بوليفيا بثلاثة أهداف مقابل هدف في المواجهة التي جمعت بينهما مساء السبت، ضمن الجولة الثالثةمن بطولة كوبا أميريكا المقامة بالبرازيل.
سجل أهداف فنزويلا كل من داروين ماتشيز هدفين
بهذه النتيجة تحصد فنزويلا النقطة الخامسة ويتأهل رفقة البرازيل إلي ربع النهائي.
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