فنزويلا تطيح ببوليفيا وترافق البرازيل لربع نهائي كوبا أمريكا

فاز منتخب فنزويلا علي نظيره بوليفيا بثلاثة أهداف مقابل هدف في المواجهة التي جمعت بينهما مساء السبت، ضمن الجولة الثالثة من بطولة كوبا أميريكا المقامة بالبرازيل. من بطولة كوبا أميريكا المقامة بالبرازيل. سجل أهداف فنزويلا كل من داروين ماتشيز هدفين وجوزيف مارتينيز لمنتخب فنزويلا في الدقائق ٢،٥٥،٨٦، بينما سجل ليونيل جوستينيانو أراوز هدف بوليفيا في الدقيقة 82. بهذه النتيجة تحصد فنزويلا النقطة الخامسة ويتأهل رفقة البرازيل إلي ربع النهائي.

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