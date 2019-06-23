سانشيز: نتطلع لفوز تاريخي على الأرجنتين

قبل أقل من 24 ساعة من المواجهة المرتقبة والحاسمة بين منتخبي الأرجنتين وقطر والتي ستحدد الفريق المتأهل إلى الدور ربع النهائي إلى جانب منتخب كولومبيا عن المجموعة الثانية لبطولة كوبا أمريكا، أعرب فيليكس سانشيز المدير الفني لمنتخب قطر عن أمله في تحقيق إنجاز التأهل للدور ربع النهائي على حساب منتخب الأرجنتين ونجمه

الأسطوري ليونيل ميسي

وقال سانشيز في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة الفريقين : لم نأت إلى كوبا أمريكا من أجل التقاط الصور مع ليونيل ميسي لكن لدينا كل الآمال للمنافسة، نعلم أننا غير معروفين على مستوى قارة أمريكا الجنوبية لكن لدينا الكثير

من اللاعبين المحترفين الموهوبين ولدينا كل الإمكانيات للتأهل .

وأضاف : سنلاقي منتخبا كبيرا ويملك أفضل لاعبي العالم ونعلم أننا المرشح الأقل حظوظا لكننا سنؤدي مباراة كبيرة ونسعى للتقدم في البطولة .

وعن ليونيل ميسي قال المدير الفني لقطر : لا يمكن إيقاف ميسي فقد حاول المئات من المدربين إيقافه ولم يفلحوا وكل شىء يعتمد على أقدام ميسي وجاهزيته وسنحاول منعه من التقدم خلال الثلث الأخير من الملعب .