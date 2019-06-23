مدرب إنتر ميلان يرغب في التعاقد مع مهاجم يوفنتوس

كشف انطونيو كونتي المدير الفني لفريق انتر ميلان، عن رغبته في التعاقد مع النجم الكولومبي خوان كوادرادو مهاجم يوفنتوس، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. الانتقالات الصيفية الحالية. صاحب الـ33 عاما أصبح قريبا من الرحيل عن صفوف يوفنتوس هذا الصيف، حيث لم يشارك كوادرادو مع السيدة العجوز إلا في 18 مباراة فقط. وكانت إدارة يوفنتوس حددت سعر التخلي عن المهاجم الكولومبي وفتح باب الرحيل أمامه مقابل 25 مليون يورو.

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