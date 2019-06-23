يوفنتوس يقترب من صفقة الموسم بعد تدخل رونالدو

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قطع البطل القياسي للدوري الإيطالي “يوفنتوس” خطوة هامة نحو شراء قائد فريق أياكس الهولندي، ماتياس دي ليخت، بعدما أبدى اللاعب رغبته في اللعب للنادي الإيطالي، وفقًا لما ذكرته تقارير إعلامية إيطالية وهولندية اليوم السبت.

وتأتي تلك الأخبار بعد أسبوعين من التصريح المثير الذي أطلقه اللاعب نفسه عقب مباراة هولندا والبرتغال في نهائي دوري أمم أوروبا، عن تفاصيل الحوار الذي دار بينه وبين نجم وهداف يوفنتوس “كريستيانو رونالدو” خلال تلك المباراة، حيث طلب منه أسطورة ريال مدريد الانضمام إليه في تورينو.

وذكرت قناة “سكاي سبورت إيطاليا” أن يوفنتوس -الملقب بالسيدة العجوز- قد ينفق 70 مليون يورو (3ر79 مليون دولار) للتعاقد مع اللاعب، الذي أبدى ناديا برشلونة وباريس سان جيرمان رغبتهما في التعاقد معه، قبل أن تتردد أنباء حول رغبة مانشستر يونايتد في شراء عقده من العملاق الهولندي.

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وسجل دي ليخت هدفا حاسمًا في المباراة التي فاز بها أياكس على يوفنتوس 2/1 في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا في نيسان/أبريل الماضي.

ونقلت تصريحات عن اللاعب قال فيها إن نجم فريق يوفنتوس البرتغالي كريستيانو رونالدو طلب منه الانتقال ليوفنتوس. وتحدث اللاعبان في وقت قصير عقب المباراة النهائية لدوري أمم أوروبا التي فاز فيها المنتخب البرتغالي بهدف رونالدو.

وذكرت صحيفة “دي تيليجراف” الهولندية في تقرير لها اليوم السبت أن يوفنتوس يرغب في صرف أكثر من 70 مليون يورو وأشارت أيضا إلى حديث كريستيانو رونالدو.

وذكرت الصحيفة :”يوفنتوس يغري مدافع أياكس بعقد يصعب رفضه وسحر النجم كريستيانو رونالدو للعب مع الفريق”.

وفاز دي ليخت بالدوري الهولندي والكأس في الموسم الماضي ويعد من بين اللاعبين المميزين الذين تستهدفهم الأندية الكبيرة لضمهم في الصيف.

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