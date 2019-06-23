اونلاين | تابع لايف Brazil copa مشاهدة مباراة البرازيل ضد بيرو بث مباشر كورة لايف kora star يلا شووت (4-0)

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تابع لايف – مشاهدة مباراة البرازيل ضد بيرو بث مباشر كورة لايف kora star – ماي كورة، بث مباشر مباراة البرازيل اليوم السبت 22-6-2019، حيث يتطلع منتخب البرازيل صاحب الألقاب الثمانية ببطولة كوبا أمريكا للتتويج بلقبه التاسع بالبطولة واللقب الأول له منذ 12 عاماً تحديداً في عام 2007، شاهد بث مباشر مباراة البرازيل وبيرو كورة اونلاين أو تابع اللقاء عبر قنوات bein sports، MAX hd 1 أو عبر رابط يوتيوب



بث مباشر – البرازيل وبيرو كورة أونلاين حيث يخوض منتخب السامبا البطولة بقائمة مكونة من:

حراسة المرمي: أليسون (ليفربول الإنجليزي)، إيدرسون (مانشستر سيتي الإنجليزي)، كاسيو (كورنثيانز).

الدفاع: داني ألفيش، تياغو سيلفا وماركينيوس (باريس سان جرمان)، فاغنر (كورينثيانز)، أليكس ساندرو (يوفنتوس الإيطالي)، فيليبي لويس (أتلتيكو مدريد الإسباني)، ميراندا (إنتر ميلان الإيطالي)، إيدر ميليتو (بورتو البرتغالي).



الوسط: كاسيميرو (ريال مدريد)، فرناندينيو (مانشستر سيتي الإنجليزي)، أرثور وفيليبي كوتينيو (برشلونة الإسباني)، آلان (نابولي الإيطالي).



الهجوم: لوكاس باكيتا (ميلان الإيطالي)، نيمار (باريس سان جرمان) إيفرتون (غريميو)، دافيد نيريش (أياكس أمستردام الهولندي)، ريتشارليسون (إيفرتون الإنجليزي)، روبرتو فيرمينو (ليفربول الإنجليزي)، غابرييل جيزوس (مانشستر سيتي الإنجليزي).



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شاهد بث مباشر مباراة البرازيل وبيرو عبر رابط كورة لايف، كورة ستار، kora online، حيث يسعي منتخب بيرو لتحقيق المفاجأة والتأهل للأدوار النهائية والمنافسة على لقب البطولة، ويلعب بقائمة مكونة من:



حراسة المرمى: بيدرو جاليسي، خوسيه كارفالو، كارلوس كاسيدا، باتريسيو ألفاريز.



الدفاع: لويس أدفينكولا، كريستيان راموس، كارلوس زامبرانو، ميجيل تراوكو، ألدو كورزو، ألكسندر كالينز، ميجيل أرواخو، أندرسون سانتاماريا، لويس أبراهام، ماركوس لوبيز، جيانفرانكو شافيز.



الوسط: يوشيمار يوتون، كريستيان كويفا، جوسيبمير بالون، إديسون فلوريس، ريناتو تابيا، باولو هورتادو، بيدرو أكوينو، كريستيان بينافينتي، جويل سانشيز، كريستوفر جونزاليز، وايلدر كارتاجينا، هوراسيو كالكاتيرا، أرماندو الفاجيمي، أليكسيس أرياس، ليوناردو موفلين، جيسوس بريتل.



الهجوم: جيفرسون فارفان، باولو جيريرو، أندريه كاريو، راؤول رويدياز، خوسيه يوردي رينا، أندي بولو، لويز دا سيلفا، جابريل كوستا، كيفين كيفيدو.

ستذاع مباراة البرازيل ضد بيرو في تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة بتوقيت جرينتش، اليوم السبت 22 – 6 – 2019، عبر قنوات بي إن سبورتس، ماكس 1، ماكس 2، كما يمكنكم متابعة بث مباشر للمباراة عبر موقعنا من خلال روابط البث المباشر كورة ستار، كورة لايف، yalla shoot