رياضة | رونالدو يصدم برشلونة وباريس سان جيرمان ويخطف صفقة الموسم ليوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رونالدو يصدم برشلونة وباريس سان جيرمان ويخطف صفقة الموسم ليوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية، اليوم السبت، أن ماتياس دي ليخت، مدافع أياكس أمستردام، حدد بنسبة كبيرة وجهته القادمة في ظل منافسة شرسة على ضمنه من الأندية الأوروبية الكبرى.

وقالت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، إن دي ليخت رفض عروض برشلونة وباريس سان جيرمان، واتخذ قراره بالفعل وهو الانتقال إلى يوفنتوس الإيطالي.

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وأكدت الشبكة البريطانية أن قيمة صفقة انتقال دي ليخت إلى يوفنتوس يتوقع أن تبلغ 62 مليون استرليني، وراتبه مع اليوفي يمكن أن يتراوح ما بين 15 إلى 20 مليون يورو في الموسم الواحد.

وكان رونالدو نجم فريق يوفنتوس قد تحدث مع دي ليخت عقب نهائي الأمم الأوروبية وطالبه بالانتقال للسيدة العجوز.

الجدير بالذكر أن اسم دي ليخت ظهر بقوة خلال الموسم المنصرم وساعد فريقه أياكس على الوصول إلى دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا والحصول على لقب الدوري الهولندي.