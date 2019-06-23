رياضة | ذا صن : الغساني قد يكون صفقة بيرنلي القادمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ذا صن : الغساني قد يكون صفقة بيرنلي القادمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت صحيفة “ذا صن” الإنجليزية عن مراقبة نادي بيرنلي لموهبة لموهبة الوحدة الإماراتي يحيى غساني، من أجل التعاقد مع اللاعب في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

حيث أضافت الصحيفة الإنجليزية أن اللاعب توبع أيضا من قبل أندية المانية وتابعه أيضا باريس سان جيرمان، كما قضى فترة معايشة لمدة أسبوعين في مانشستر يونايتد الإنجليزي.

كما أعلنت “ذا صن” أن مالك نادي الوحدة لن يكون عائقا أمام الغساني إذا جاء العرض المناسب للاعب.

الجدير بالذكر أن الغساني قد انتقل إلى الوحدة العام الماضي قادماً من شباب الأهلي بعقد يمتد لموسم واحد فقط ولعب مع الفريق في دوري الخليج العربي خلال هذا الموسم 10 مباريات وسجل هدفين وصنع هدفاً وحيدا.