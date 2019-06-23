رياضة | تعليق ناري من حسام حسن بشأن منتخب مصر بعد مباراة زيمبابوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق ناري من حسام حسن بشأن منتخب مصر بعد مباراة زيمبابوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص حسام حسن نجم منتخب مصر السابق والمدير الفني الحالي لسموحة، على التعليق على أداء الفراعنة في مباراة افتتاح أمم إفريقيا 2019 أمام زيمبابوي، مشيرا إلى أن منتخب مصر لم يكن بالمستوى المطلوب في مباراة افتتاح كأس الأمم الإفريقية أمام زيمبابوي.

وقال حسام حسن في تصريحات تليفزيونية اليوم السبت «الإمكانيات التي سخرتها مصر للبطولة لم تحدث في دول أخرى كثيرة.. ومصر معروفة بريادتها في إفريقيا والعالم كله».

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وأضاف أن أداء المنتخب المصري في مباراة الافتتاح لم يكن على المستوى المأمول خاصة في ظل مستوي زيمبابوي المفاجئ .

وأوضح أن رهبة الحدث أثر على أداء لاعبي المنتخب المصري بجانب أن اغلب لاعبي الفراعنه لم تلعب علي استاد القاهرة بحضور جماهيري كبير.

وتابع: «رغم ذلك مصر ستتصدر المجموعة، وفرصنا كبيرة في الدور الأول».