رياضة | تطورات جديدة في صفقة انتقال جريزمان لبرشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تطورات جديدة في صفقة انتقال جريزمان لبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يريد نادي برشلونة الإسباني التعاقد مع الفرنسي انطوان جريزمان لاعب نادي أتليتكو مدريد، وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية حاليا.

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة السبورت، إن برشلونة قرر تأجيل ضم جريزمان، بسبب قيمة الشرط الجزائي الكبير في عقد اللاعب الفرنسي.

وكان من المتوقع أن يعلن برشلونة ضم جريزمان يوم 1 يوليو المقبل، ولكن سوف يتم تأجيل الإعلان عن الصفقة بعد أن ينخفض الشرط الجزائي في عقد جريزمان مع أتلتيكو من 200 إلى 120 مليون يورو.

يذكر أن إدارة برشلونة تدرس طرح إمكانية تقسيط قيمة الشرط الجزائي مع مسئولي نادي أتليتكو مدريد في الفترة المقبلة.