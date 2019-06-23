رياضة | رئيس الشباب يفجر مفاجأة سارة لجماهير فريقه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الشباب يفجر مفاجأة سارة لجماهير فريقه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجر خالد البلطان، رئيس نادي الشباب السعودي، مفاجأة سارة لجماهير فريقه، عقب توليه منصب رئيس الفريق بالتزكية.

وقال البلطان في تصريحات تلفزيونية: "تم الاتفاق مع بعض اللاعبين من أجل التعاقد معهم، خلال العشرة أيام القادمة".

وأضاف: "وأيضًا ملف المدرب سوف يحسم في الفترة القادمة، وسأعمل مع بقية أعضاء مجلس الإدارة على تقديم كل ما بوسعنا من أجل تطوير النادي".

ومن الجدير بالذكر أن الشباب أنهى الموسم القادم في المركز الخامس، ليفقد فرصة التأهل لدوري أبطال آسيا للموسم القادم في الجولة الأخيرة بعدما خطف الأهلي المركز الرابع.