رياضة | مدرب بوروندي يعلق على الهزيمة أمام نيجيريا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب بوروندي يعلق على الهزيمة أمام نيجيريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق المدير الفنى لمنتخب بوروندى أوليفييه نيونجيكو علي خسارة فريقه أمام نيجيريا بهدف دون رد في المباراة التى جمعت بينهما اليوم علي ملعب استاد الإسكندرية في افتتاحية مباريات المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية توتال، مصر 2019 التى تستضيفها مصر.



وقال نيونجيكو نعم خسرنا المباراة ولكننا اكتسبنا خبرات جيدة لدينا اخطاء سنعمل علي علاجها قبل الجولة الثانية.



اضاف المدير الفني للمنتخب البوروندى حاول اللاعبون بذل قصارى جهدهم ، وعلي ان اهنئهم لانهم قاموا بعمل رائع .



وتابع : لاعبو الفريق جعلونى ارفع رأسي لان الامر لم يكن سهلا فنحن نواجه فريق نيجيريا احدى القوى الكروية في افريقيا وقال في الفترة القادمة سيصبح منتخب بوروندي اكثر خبرة .