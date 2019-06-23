رياضة | التعادل الإيجابي يحسم مواجهة غينيا ومدغشقر المثيرة في أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعادل الإيجابي يحسم مواجهة غينيا ومدغشقر المثيرة في أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق مباراة منتخب غينيا أمام نظيره مدغشقر والذي أقيمت مساء اليوم السبت على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الثانية لبطولة أمم إفريقيا ٢٠١٩ بمصر.
الشوط الأول من هذا اللقاء المثير انتهى على واقع تقدم غينيا بهدف نظيف عن طريق سوري كابا والذي أحرزه في الدقيقة ٣٤.
وفي الشوط الثاني ومع حلول الدقيقة ٤٩ نجح أنسيت هابيل في إدراك التعادل لمنتخب مدغشقر بضربة رأسية، ليضيف زميله كاروليس أندريا ماستينو الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة ٥٥.
وحصل منتخب غينيا على ركلة جزاء في الدقيقة ٦٦ بعدما احتسبها الحكم المصري أمين عمر ليسددها فرنسو كاموان داخل الشباك معلنا هدف التعادل لغينيا.
وبهذه النتيجة حصد كل منتخب النقطة الأولى له في المجموعة حيث احتلا المركزين الثاني والثالث خلف منتخب نيجيريا صاحب الصدارة الذي حقق الفوز على بوروندي بهدف نظيف.