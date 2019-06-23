رياضة | التعادل الإيجابي يحسم مواجهة غينيا ومدغشقر المثيرة في أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعادل الإيجابي يحسم مواجهة غينيا ومدغشقر المثيرة في أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق مباراة منتخب غينيا أمام نظيره مدغشقر والذي أقيمت مساء اليوم السبت على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الثانية لبطولة أمم إفريقيا ٢٠١٩ بمصر.

الشوط الأول من هذا اللقاء المثير انتهى على واقع تقدم غينيا بهدف نظيف عن طريق سوري كابا والذي أحرزه في الدقيقة ٣٤.

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