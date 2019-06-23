رياضة | موعد مباراة السنغال وتنزانيا في بطولة أمم إفريقيا والقنوات الناقلة المفتوحة.. والتشكيل المتوقع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة السنغال وتنزانيا في بطولة أمم إفريقيا والقنوات الناقلة المفتوحة.. والتشكيل المتوقع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

موعد مباراة السنغال وتنزانيا اليوم الأحد الموافق 23 / 6 / 2019 في كأس أمم إفريقيا المقامة حاليًا في مصر، يلا شوت موعد مباراة السنغال اليوم بقيادة النجم الكبير ساديو ماني، حيث يسعي أسود التيرانجا لتحقيق الفوز في ضربة البداية أمام منتخب تنزانيا، موعد مباراة السنغال وتوقيتها في كأس الأمم الإفريقية CAN 2019، ويقدم لكم موقع الخليج 365 الرياضي موعد مباراة السنغال ضد منتخب تنزانيا اليوم الاحد في بطولة الامم الافريقية.

يواجه منتخب السنغال نظيره منتخب تنزانيا في إطار الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة ببطولة كأس الأمم الإفريقية يوم 23 يونيو المقبل في البطولة المقامة بمصر 2019.

يعد المنتخب السنغالي واحد من المنتخبات المرشحة للفوز بلقب بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر نظراً لامتلاكه مجموعة كبيرة من النجوم المحترفة في الكرة الأوروبية.

ويـأتي على رأس اللاعبين المميزين في السنغال المهاجم ساديو ماني نجم فريق ليفربول الإنجليزي زميل محمد صلاح الفرعون الصغير، كما سيعتمد المدير الفني للمنتخب السنغالي على المدافع كاليدو كوليبالي لاعب فريق نابولي بالإضافة إلى موسي واجي لاعب فريق برشلونة.

كما شهدت قائمة المنتخب السنغالي وجود إدريسا جاي لاعب وسط فريق إيفرتون وكيتا بالدي مهاجم فريق إنتر ميلان بالإضافة مباي نيانج مهاجم فريق ستاد رين الفرنسي.

موعد مباراة السنغال وتنزانيا في بطولة كأس الأمم الإفريقية:

تبدأ مباراة السنغال وتنزانيا في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة الثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية يوم 23 من الشهر الجاري على ستاد الدفاع الجوي.

وسيخوض بعد ذلك منتخب السنغال اللقاء الثاني أمام منتخب الجزائر يوم 27 من الشهر نفسه في السابعة مساءاً على نفس الملعب ثم سيواجه منتخب كينيا يوم 1 يوليو في تمام التاسعة مساءا على نفس الملعب.

القنوات الناقلة لمباراة السنغال وتنزانيا في بطولة كأس الأمم الإفريقية:

سيتم إذاعة ونقل مباراة السنغال ضد تنزانيا على قناة بين سبورت ماكس 1 HD عبر قمري النايل سات والعرب سات بجانب إذاعة المباراة على قنوات تايم سبورت المصرية TIME SPORT.

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قائمة منتخب السنغال المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية:

حراسة المرمى: عبد الله ديالو "ستاد رين" – ألفريد جوميس "سبال" – إدوارد ميندي "ريمس".

خط الدفاع: كاليدو كوليبالي "نابولي" – موسى واجي "برشلونة" – لامين جاساما "جوتيزبي سبور" – ساليف سانيه "شالكه" – شيخو كوياتيه "كريستال بالاس" – يوسف سابالي "بوردو" – ساليو سيس "فالنسيان" – بابي أبو سيسيه "أوليمبياكوس".

خط الوسط: هنري سافييت "بورصا سبور" – إدريسا جاي"إيفرتون" – بادو نداي "جالاتا سراي" – كيربن دياتا "كلوب بروج" – ألفريد نداي "مالاجا" .

خط الهجوم: إسماعيليا سار "استاد رين" – كيتا بالدي "إنتر ميلان" – سادا تيوب "نيمس" – موسى كوناتي "أميان" – مباي نيانج "ستاد رين" – مباي دياني "جالاتا سراي" – ساديو ماني "ليفربول".

قائمة منتخب تنزانيا المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية:

حراسة المرمى: عيشي مانولا (سيمبا التنزاني) - ميتاتشا مناتا (مباو التنزاني) - (أرون كالامبو (السجون التنزاني)

الدفاع: حسن رمضاني (نكانا الزامبي) -أجيري موريس (عزام التنزاني) - كيلفن يونداني (يانج أفريكانز التنزاني) - علي متوني (ليبولي التنزاني) – جاديل كاماجي ميشيل (يانج أفريكانز)

الوسط: حميد ماو (بتروجت المصري) - فيصل سالوم (يانجم أفريكانز التنزاني) - مدثر يحيى (عزام التنزاني) - فيسينت فيليبو (مباو التنزاني) - إراستو نيوني (سيمبا التنزاني)

الهجوم: محمد حسين (سيمبا التنزاني) - فرانك دومايو (عزام التنزاني) - يحيى زايد (الإسماعيلي المصري) - جون بوكو (سيمبا التنزاني) – توماس أوليمونجو (شبيبة الساورة الجزائري) - فريد موسى (تينيريفي) - عبد الله موسى (بلاك بول الإنجليزي) سيمون مسوفا (الدفاع الجديدي المغربي) - مبوانا ساماتا (جينك البلجيكي) - رشيد مانداوا (بي دي إف البتسواني)