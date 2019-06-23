رياضة | موعد مباراة المغرب وناميبيا في بطولة أمم إفريقيا والقنوات الناقلة المفتوحة.. والتشكيل المتوقع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة المغرب وناميبيا في بطولة أمم إفريقيا والقنوات الناقلة المفتوحة.. والتشكيل المتوقع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

موعد مباراة المغرب وناميبيا اليوم الاحد 23 - 6 - 2019، توقيت مباراة المغرب اليوم في كأس أمم إفريقيا can 2019، حيث يلتقي منتخب المغرب مع ناميبيا ضمن منافسات الجولة الاولي من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في مصر، موعد مباراة المغرب اليوم، توقيت ماتش المغرب اليوم في بطولة افريقيا لكرة القدم.

يقص المنتخب المغربي شريط مبارياته بمواجهة منتخب ناميبيا في الجولة الأولى من المجموعة الرابعة ببطولة كأس الأمم الإفريقية في مصر 2019 خلال الفترة ما بين 21 يونيو الجاري وحتي 19 يوليو القادم.

يدخل المنتخب المغربي لقاء ناميبيا ولا بديل أمامه سوي الفوز للحصول على أول ثلاثة نقاط في المجموعة التي تضم ساحل العاج وجنوب إفريقيا.

ويدرك منتخب أسود الأطلسي صعوبة المجموعة نظراً لتواجد منتخب ساحل العاج وجنوب إفريقيا لذلك يسعي منذ البداية للبحث عن الانتصارات لعدم تعقد الأمور في التأهل لدور الـ16 من البطولة.

موعد مباراة المغرب وناميبيا في بطولة كأس الأمم الإفريقية:

يخوض منتخب المغرب أول لقاء أمام منتخب ناميبيا يوم 23 يونيو من الشهر الجاري في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة الخامسة والنصف عصراً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ثم يخوض بعد ذلك المنتخب المغربي المباراة الثانية أمام ساحل العاج يوم 28 من الشهر نفسه السابعة مساءاً على ستاد السلام ثم يختتم المباريات أمام جنوب إفريقيا يوم 1 يوليو المقبل السادسة مساءاً على ملعب ستاد السلام.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وناميبيا في بطولة كأس الأمم الإفريقية:

سيتم نقل مباراة المغرب وناميبيا عبر قنوات بين سبورت ماكس 1 HD عبر قمري النايل سات والعرب سات بجانب إذاعة المباراة على قنوات تايم سبورت المصرية TIME SPORT، ولذلك سيكون هناك تجمع كبير للجماهير المغربية أمام شاشات التليفزيون لمتابعة المنتخب العربي في البطولة الإفريقية.

قائمة منتخب المغرب المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية:

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حراسة المرمي: منير المحمدي (مالقا الإسباني) - ياسين بونو (جيرونا الإسباني) - رضا التكناوتي (الوداد البيضاوي).

خط الدفاع: نبيل درار (فينيرباتشي التركي) - نصير المزراوي (أجاكس الهولندي) - أشرف حكيمي (دروتموند الألماني) - مروان داكوسطا (الإنحاد السعودي) - غانم سايس ( وولفرهامبتون الإنجليزي) - يونس عبد الحميد (لانس الفرنسي) - المهدي بنعطية (الدحيل القطري).

خط الوسط: كريم الأحمدي (الإتحاد السعودي) - يوسف أيت بناصر (سانت ايتيان الفرنسي) - المهدي بوربيعة (ساسولو الإيطالي) - امبارك بوصوفة (الشباب السعودي) - يونس بلهندة (غلطة سراي التركي) - فيصل فجر (كون الفرنسي) - نور الدين أمرابط (النصر السعودي) - حكيم زياش (أجاكس الهولندي) - يوسف النصيري (ليغانيس الإسباني).

خط الهجوم: سفيان بوفال (سيلطا فيغو) - أسامة الإدريسي (ألكمار الهولندي) - خالد بوطيب (الزمالك المصري).

وشهدت القائمة واحدة من أقوي المفاجآت باستبعاد المهاجم عبد الرازق حمدالله مهاجم نادي النصر السعودي وهداف بطولة الدوري بسبب الإصابة التي تعرض لها في الساعات الماضية وبالرغم من ضمه في القائمة الأساسية إلا أنه تم استبعاده ليدخل بديلاً له زميله العابدي.

قائمة منتخب نامبيبا المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية:

حراسة المرمى: راتاندا مبازوفارا (أفريكان ستارز الناميبي) – لويد كازوبا (مكابي جوهانسبرج) – ماكس مبافيا (جولدن أروز الجنوب إفريقي)

خط الدفاع: رايان نايمبي ( بلاكبرن الإنجليزي) – لاري هوريب (تورا ماجيك الناميبي) – دينزيل هوسيب (هاي لاند بارك الجنوب إفريقي) – إيفان كامبيربا ( أفريكان ستارز الناميبي) – تشارليز هامبيرا (باروكا الجنوب إفريقي)- رايان هاناموب (جومو كوزموس الجنوب إفريقي)- أنانياس جيبهارد (باروكا الجنوب إفريقي)

خط الوسط: أبسالوم ليمبوندي (تايجر وينهود الناميبي) – ويلي ستيفانوس (بدون ناد) – بيتروس شيتيمبي (لوساكا ديناموز الزامبي) – رونالد كيتجيري (أفريكان ستارز الجنوب إفريقي) – داينامو فريدريكس ( بلاك ستارز الناميبي) – مارسيل باباما (جامعة ناميبيا) – مانفريد ستارك (كارل زيس الإسباني)- ديون هوتو (بيدفيست الجنوب إفريقي)- إيتاموانا كيمويني (داو سيتي الأثيوبي)

خط الهجوم: بينسون شيلونجو (الإسماعيلي) – بيتر شوليلي (هاي لاند بارك الجنوب إفريقي) – جوسلين كاماتوكا (كاب يونايتد الجنوب إفريقي) إيزاسكار جوريراب (إف سي لايف فايترز الجنوب إفريقي)