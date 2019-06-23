رياضة | لاعب بيراميدز يظهر في الكامب نو (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاعب بيراميدز يظهر في الكامب نو (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهر عبد الله بكري لاعب فريق بيراميدز، داخل ملعب كامب نو، ملعب نادي برشلونة الاسباني

ونشر لاعب فريق بيراميدز الذي ابتعد عن تشكيل فريقه تحت قيادة حسام حسن الفنية، قبل أن يعود للمشاركة مرة أخرى، صور له داخل ملعب الكامب نو.

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وقال بكري لـ"لفجر الرياضي" إنه في زيارة الآن لإسبانيا، واستغل زيارته وتواجد داخل ملعب كامب نو، ملعب برشلونة، والتقط الصور التذكارية.

جدير بالذكر أن فريق بيراميدز ضمن المركز الثالث بين ترتيب الأندية المصري بالمسابقة المحلية.