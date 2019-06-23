رياضة | رسميا.. البلطان رئيسا لنادي الشباب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. البلطان رئيسا لنادي الشباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة الانتخابات السعودية، عن فوز خالد البلطان برئاسة نادي الشباب السعودي بالتزكية، وذلك بعد انتهاء الجمعية العمومية للنادي، حيث كان البلطان هو المرشح الوحيد للنادي.

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وبذلك يتولى البلطان منصب رئيس الشباب السعودي لمدة أربعة أعوام، وذلك بعد انتهاء تكليفه من قبل هيئة الرياضة السعودية.

وضمت قائمة البلطان كلاً من: خليفة الهويشان، فهد الشعلان، وفهد العليان، وأحمد الكنهل، وكنعان الكنعاني، وتركي المعجل.