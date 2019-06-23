رياضة | أول تعليق من مدرب نيجيريا بعد الفوز على بوروندي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من مدرب نيجيريا بعد الفوز على بوروندي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الألمانى جيرونوت روهر المدير الفنى للمنتخب النيجيرى أن فوز فريقه علي بوروندي لم يكن فوزا سهلا، واتمنى له حظا افضل المنتخب بوروندى في المباريات القادمة.

أضاف روهر خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة أود أن اوجه التحية لمتتخب وبوروندى ومديره الفنى أوليفييه نيونجيكو علي هذا الأداء وأتمنى له حظ افضل في المباريات القادمة.

وتابع لم يكن بوسعنا اللعب بأداء افضل من ذلك، لم نتحصل على فرص في الشوط الأول لاننا لعبنا أمام فريق منظم ، كان ادائنا افضل في شوط المباراة الثانى.

وأشاد روهر بمنتخب بوروندي ، وقال انه فريق يستحق الاشادة فهو لم يخسر أى مباراة في التصفيات الي جانب معاناة الفريق من إصابات في صفوفه نتيحة نزلات البرد التى أصابت نصف الفريق.