رياضة | البرازيل تقهر بيرو بخماسية.. وتعبر برفقة فنزويلا إلى ربع نهائي كوبا أمريكا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرازيل تقهر بيرو بخماسية.. وتعبر برفقة فنزويلا إلى ربع نهائي كوبا أمريكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح منتخب البرازيل في تحقيق الفوز على منتخب بيرو، بنتيجة خمسة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كوبا أمريكا 2019.

وسجل كاسيميرو الهدف الأول في الدقيقة 12 من الشوط الأول، قبل أن يعزز روبيرتو فيرمينيو النتيجة يالدقيقة 19 من المباراة، واحرز ايفرتون الهدف الثالث في الدقيقة 32.

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وأحرز داني ألفيش الهدف الرابع، قبل أن يختتم البديل ويليان النتيجة بالهدف الخامس للسيليساو في الشوط الثاني من المباراة.

وفاز منتخب فنزويلا على منتخب بوليفيا، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد أيضا في منافسات الجولة الثالثة، وضمن تأهله كوصيف برصيد 5 نقاط، بعد البرازيل صاحب الصدارة برصيد 7 نقاط.