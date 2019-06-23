رياضة | هشام حنفي مديرا فنيا للحرية المطروحي بالقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هشام حنفي مديرا فنيا للحرية المطروحي بالقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي الحرية المطروحي بقيادة إبراهيم صندوق رئيس النادي تعيين هشام حنفي مديرا فنيا للفريق خلفا لمحمد سليمان ويعاونه علاء أبو القاسم.

وكان محمد سليمان قد أعلن أمس إعتذارة عن تكملة المشوار مع الفريق المطروحي بعد أسابيع قليلة من تجديد الثقة به رغم عدم صعود الحرية لدوري القسم الثانب بعد إحتلالة المركز الرابع بمجموعتة بدوري الترقي.

وعلي الفور أعلن إبراهيم صندوق قبول استقالتة وتعيين جهاز فني جديد بقيادة هشام حنفي ليقود الفريق في الفترة القادمة لتحقيق حلم أبناء مطروح بالعودة مجددا لدوري القسم الثاني.