رياضة | نتيجة الجمعية العمومية تتوج المطوع رئيسا للرائد السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتيجة الجمعية العمومية تتوج المطوع رئيسا للرائد السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي الرائد السعودي بعد إجتماع الجمعية العمومية مساء اليوم السبت نتيحة إنتخابات الرئاسة والتي اسفرت عن تولى فهد المطوع رئاسة النادي لفترة ثانية ولمدة أربعة سنوات قادمة.

حيث جاءت قائمة المطوع على النحو التالي "علي السندي، وأحمد العيبري، وصالح المرشود، وطارق الفرج، وثامر الناصر، وعبدالعزيز الرشود، وعبدالله المشيطي، وسليمان التويجري".

وأعلن النادي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي تويتر نتيجة الجمعية العمومية العادية، حيث حقق المطوع 3345 صوت، مقابل 308 صوت يوسف التويجري.