الامارات | استقرار الحالة الصحية للاعب نيجيريا بعد الأزمة القلبية

شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار الحالة الصحية للاعب نيجيريا بعد الأزمة القلبية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقرت الحالة الصحية للاعب منتخب نيجيريا صامويل كالو، بعد خضوعه للفحوص الطبية اللازمة على إثر سقوطه في مران فريقه بسبب أزمة قلبية نتيجة توقف عضلة القلب. وأكدت ذلك اللجنة الطبية التابعة للجنة المنظمة لبطولة إفريقيا الخاصة بمجموعة الإسكندرية، والتي أوضحت أن حالة اللاعب مستقرة ويمكنه اللعب، وأن الفحوص الطبية التى خضع لها أثبتت سلامة الشعيرات الدموية. وأوضحت أن السبب في تلك الإصابة هو فقدان اللاعب كمية كبيرة من السوائل «جفاف»، ما أدى إلى الإصابة. وتابعت في بيان صحافي: «اللجنة الطبية حريصة على متابعة تدريبات كل المنتخبات من أجل توفير كل سبل الرعاية الطبية للاعبين في حال حدوث أية مواقف شبيهة». وأشادت بعثة منتخب نيجيريا بسرعة استجابة ورد فعل اللجنة الطبية بخصوص إسعاف اللاعب. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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