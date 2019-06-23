الامارات | عصاد: أخشى على العرب من المنتخبات الصغيرة

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذّر النجم التاريخي لكرة القدم الجزائرية، صالح عصاد، منتخب الجزائر وبقية المنتخبات العربية، من مفاجآت المنتخبات الصغيرة، وقال نجم ثمانينات القرن الماضي في تصريحات صحافية: «مصر والجزائر والمغرب وتونس، وكذلك المنتخبات الإفريقية الكبيرة، على غرار نيجيريا وغانا وساحل العاج والكاميرون والسنغال، تبدو هي الأقرب للتنافس على اللقب الإفريقي، لكن أخشى عليها من مفاجآت المنتخبات الصغيرة، ومنها موريتانيا وناميبيا وأوغندا».
وأضاف: «المنطق يرشح منتخبات شمال إفريقيا، وأخرى اعتادت التنافس على التاج القاري، لكني شخصياً أرى أن بعض المنتخبات بإمكانها أن تصنع المفاجأة. فمثلاً بوروندي، الذي تعادل مع الجزائر ودياً، كشف عن إمكانات كبيرة قد تخلق مشكلات كبيرة لمنافسيه». وتابع: «لا يجب الاستهانة بالمنتخبات الصغيرة، حتى تلك التي تشارك لأول مرة، ستحاول أن تترك بصمتها على الدورة، وربما تصنع المفاجأة. الكرة الأفريقية تطوّرت كثيراً، ولا مجال للاستهانة بالآخرين».
ورشح عصاد، محمد صلاح، والسنغالي ساديو مانيه، والجزائري رياض محرز، للتألق على الصعيد الفردي.
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