الامارات | باتشوكا المكسيكي ينتظر 30 الجاري لضم بيرغ

شكرا لقرائتكم خبر عن باتشوكا المكسيكي ينتظر 30 الجاري لضم بيرغ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت صحيفة «تيمبو» المكسيكية أن نادي باتشوكا المكسيكي يرغب في التعاقد مع المهاجم السويدي ماركوس بيرغ خلال فترة الانتقالات الحالية، مشيرة إلى أن باتشوكا ينتظر انتهاء عقد اللاعب بشكل رسمي مع ناديه السابق، العين.

وأوضحت الصحيفة أن باتشوكا يرغب في ضم بيرغ بالطريقة نفسها التي تعاقد بها مع الياباني كيوسوكي هوندا في صفقة انتقال حر، مبينة أن عقد اللاعب السويدي ينتهي في 30 من الشهر الجاري، مع نادي العين، علماً أن «الزعيم» لا ينوي تجديد التعاقد مع بيرغ.