شكرا لقرائتكم خبر عن حجازي تعرض لكسر في الأنف ومستمر مع «الفراعنة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال الدكتور محمد أبوالعلا طبيب المنتخب المصري، لكرة القدم (الفراعنة)، إن المدافع أحمد حجازي خضع لفحص طبي أمس السبت بعد إصابته أول من أمس، خلال مباراة المنتخب أمام نظيره الزيمبابوي في افتتاح منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019 المقامة في مصر حتى 19 يوليو المقبل. وقال أبوالعلا في تصريحات صحافية إن الأشعة التي أجريت على نجم دفاع منتخب الفراعنة، أثبتت إصابته بكسر في الأنف، وذلك إثر الالتحام الذي تعرض له خلال مباراة منتخب زيمبابوي، التي انتهت بفوز مصر 1/‏‏‏صفر. وأضاف أن إصابة اللاعب لن تعوقه عن استكمال المعسكر الحالي والمشاركة في التدريبات والمباريات بشكل طبيعي، بعد اتخاذ التدابير الطبية الواجبة في مثل هذه الحالة. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | حجازي تعرض لكسر في الأنف ومستمر مع «الفراعنة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.