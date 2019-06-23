شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن: منتخب مصر سيتصدر مجموعته ببطولة أمم أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حسام حسن لاعب المنتخب المصري السابق، والمدير الفني الحالي لسموحة، أن أداء الفراعنة لم يكن بالمستوى المطلوب في مباراة افتتاح كأس الأمم الأفريقية أمام زيمبابوي.

وقال حسام حسن في تصريحات تليفزيونية اليوم السبت: «الإمكانيات التي سخرتها مصر للبطولة لم تحدث في دول أخرى كثيرة.. ومصر معروفة بريادتها في أفريقيا والعالم كله».

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وأضاف: «أداء المنتخب المصري في مباراة الافتتاح لم يكن على المستوى المأمول خاصة في ظل مستوي زيمبابوي المفاجئ».

وأوضح أن رهبة الحدث أثر على أداء لاعبي المنتخب المصري بجانب أن اغلب لاعبي الفراعنة لم تلعب على استاد القاهرة بحضور جماهيري كبير.

وتابع: «رغم ذلك مصر ستتصدر المجموعة، وفرصنا كبيرة في الدور الأول».